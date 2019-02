Antalya'da İki Raftingçi Ölümle Burun Buruna Geldi

Antalya'da iki raftingçi ölümle burun buruna geldi Antalya'da Düden Çayı'nda rafting yaparken botla şelale gibi yerde mahsur kalan iki genç itfaiye tarafından kurtarıldı.

Antalya'da iki raftingçi ölümle burun buruna geldi

Antalya'da Düden Çayı'nda rafting yaparken botla şelale gibi yerde mahsur kalan iki genç itfaiye tarafından kurtarıldı.

Ölümle burun buruna gelen gençlerin botuna su dolması ve şiddetli akıntıyla mücadeleleri kameralara yansıdı.



ANTALYA - Antalya'da Düden Çayı'nda rafting yaparken botla şelale gibi yerde mahsur kalan iki genç itfaiye tarafından kurtarıldı. Ölümle burun buruna gelen gençlerin botuna su dolması ve şiddetli akıntıyla mücadeleleri kameralara yansıdı.

Antalya'da And D.ve Yunus Emre K. isimli iki arkadaş, yağan aşırı yağmurlar nedeniyle debisi yükselen Düden Çayı'nda rafting yapmak istedi. Suda bir süre ilerleyen iki boğulma tehlikesi geçiren ve sürüklendi. Yaklaşık 1 saat boyunca dere kenarında bulunan çalılara tutunan ikili, itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Edinile bilgiye göre olay saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan Düden Çayı'nda meydana geldi. Yunus Emre K. ve And D., yağışlarla debisi yükselen Düden Çayı'nda rafting yapmaya karar verdi.

Bindikleri bot içinde bir süre ilerleyen iki arkadaş, raftingi sonlandırmak istedi. Ancak suyun debinin yüksek olması ve hızlı akması yüzünden başarılı olamayınca dere kenarında bir noktada botla mahsur kaldılar.Zaman zaman bottan düşen genci arkadaşı yeniden bota aldı. Yardım isteyen iki arkadaşı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kıyıdaki dallara tutunarak sürüklenmekten kurtulan iki arkadaşın botuna zaman zaman sular doldu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye gençleri kurtarmak için çalışma başlattı. And D. ve Yunus Emre K.'ya a halat atan itfaiye ekipleri, ipi bota bağlamalarını istedi. Halatın ucunu ağaca bağlayan ekipler, iki arkadaşı yukarı çekti. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen ikilinin vücutlarında küçük sıyrıkların oluştuğu belirtildi. İki arkadaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı

Vatandaşa Kötü Haber! Kış Aylarının Vazgeçilmez Meyvesine Zam Geliyor

Isparta Ambulans Sokağa Giremeyince Hasta Öldü

Lisede Çalışan Kadın Hizmetli, Eniştesini Okul Bahçesinde Pompalı Tüfekle Vurarak Öldürdü