Antalya'da iki tur midibüsü çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki tur midibüsünün çarpışması sonucu biri turist iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Oymapınar Mahallesi'nde Durmuş Ali Deveci'nin kullandığı 20 E 4656 plakalı tur midibüsü, aynı istikamette giden ve yoldan dönmeye çalışan Abdülkadir Acar'ın kullandığı 07 AFY 163 plakalı tur midibüsüyle çarpıştı.

Kazada midibüs şoförlerinden Durmuş Ali Deveci ile Moldovalı turist Fodova Panka yaralandı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza yapan araçlardaki turistler başka araçlarla gidecekleri yere nakledildi.