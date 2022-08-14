Biri "Uyumadım, telefonla konuşuyordum" dedi, diğeri suçsuz olduğunu patronuna ispatlamaya çalıştı - Son Dakika
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Biri "Uyumadım, telefonla konuşuyordum" dedi, diğeri suçsuz olduğunu patronuna ispatlamaya çalıştı

14.08.2022 15:56

Antalya'da iki tur minibüsünün karıştığı trafik kazasında sürücülerden biri "Uyumadım, telefonla konuşuyordum" derken, diğer sürücü ise patronunu görüntülü arayarak suçsuz olduğunu ispatlamaya çalıştı.

Antalya'da iki tur minibüsünün karıştığı trafik kazasında sürücülerden biri "Uyumadım, telefonla konuşuyordum" derken, diğer sürücü ise patronunu görüntülü arayarak suçsuz olduğunu ispatlamaya çalıştı.

Olay, Alanya- Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Ender K.'nın kullandığı 07 ALP 714 plakalı tur minibüsü, Aşağı Işıklar kavşağına yaklaştığı sırada aynı istikamete gitmekte olan Mustafa O.'nun kullandığı 07 S 4656 plakalı tur minibüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından tur minibüslerinde bulunan yolcular olay yerine gelen diğer tur otobüsüne aktarılırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın turist ambulanstaki tedavisinin ardından uçağa yetişebilmek için hastaneye gitmeyi kabul etmezken, kendilerini havalimanına götürecek araç gelinceye kadar yanındaki erkek arkadaşına sarılıp bekledi. Aracın gelmesinin ardından ise turistler yoluna devam etti.

"Uyumadım telefonla konuşuyordum, sigortam karşılar"

Kazaya karışan minibüsün şoförü kendisine çarpan aracın sürücüsünün uyuduğunu ileri sürerken, arkadan çarpan ve elinden yaralanmasına rağmen hastaneye gitmeyen sürücü Ender K. uyumadığını savundu. Ender K., "Yoldan alacağım bir müşteri ile telefon görüşmesi yapıyordum. Bir anda önümde gitmekte olan araca arkadan çarptım. Suçlu benim. Benim sigortam diğer aracın masraflarını karşılar" dedi.

Patronuyla görüntülü görüşme yaptı, gazetecileri şahit gösterdi

Kendisinin hiçbir suçu olmadığını, kaza yapmış bir sürücü damgası yemek istemediğini belirten minibüs sürücüsü Mustafa O. ise, patronunu görüntülü arayarak "Benim hiçbir suçum yok. Çarpan arkadaş sizin önünüzde kazada suçun kendisinde olduğunu kabul ediyor. Gazeteci arkadaş da diğer şoförün beyanlarını kayıt yaptı" diyerek patronuna suçsuz olduğunu ispatlamaya çalıştı.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması ise tek teselli oldu. - ANTALYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Biri 'Uyumadım, telefonla konuşuyordum' dedi, diğeri suçsuz olduğunu patronuna ispatlamaya çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biri "Uyumadım, telefonla konuşuyordum" dedi, diğeri suçsuz olduğunu patronuna ispatlamaya çalıştı - Son Dakika
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