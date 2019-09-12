Son Dakika Haberleri: Antalya'da iki turist otel odasında ölü bulundu
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Antalya'da iki turist otel odasında ölü bulundu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı otellerde tatil yapan Rus ve Alman turist, otel odalarında ölü bulundu.

Antalya'da iki turist otel odasında ölü bulundu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı otellerde tatil yapan Rus ve Alman turist, otel odalarında ölü bulundu.

Konaklı Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Ravli Khisamutdinov (66), çalışanlar tarafından odasında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Obagöl Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Alman turist Elizabeth Gerfrud (63) da odasında ölü bulundu.

Alman ve Rus turistin cenazeleri incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Antalya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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