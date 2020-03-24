Antalya'da ikinci el eşya satılan iş yeri yandı - Son Dakika

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Antalya'da ikinci el eşya satılan iş yeri yandı
6 saat önce
Antalya'da ikinci ev eşyalarının satıldığı dükkanda çıkan yangın hasara neden oldu.
Antalya'da ikinci ev eşyalarının satıldığı dükkanda çıkan yangın hasara neden oldu.
Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 128. Sokak'ta ikinci el ev eşyalarının satıldığı mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredeki binalarda oturan bazı vatandaşlar, hortum ve su dolu kovalarla yangını söndürmeye çalıştı.
Söndürme çalışması sırasında, mağazadaki yanan elektronik eşyalardan kaynaklanan küçük çaplı patlamalar nedeniyle zor anlar yaşandı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:12 Kaynak: AA
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