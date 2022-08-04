Jandarmadan turistlere bilgilendirici trafik eğitimi - Son Dakika
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Jandarmadan turistlere bilgilendirici trafik eğitimi

04.08.2022 13:24
Jandarmadan turistlere bilgilendirici trafik eğitimi

Antalya'da, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce turistlere kendi dillerinde bilgilendirici trafik eğitimi veriliyor.

Antalya'da, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce turistlere kendi dillerinde bilgilendirici trafik eğitimi veriliyor.

2022 yılında Antalya Valiliği öncülüğünde başlatılan, 'Yabancılara Kendi Dillerinde Trafik Eğitimi' projesi çerçevesinde, yabancı dil bilen trafik jandarması ekiplerince toplamda 3 bin turiste İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde bilgilendirici trafik eğitimi verildi. 10 bin broşür dağıtılırken, hazırlanan görseller Antalya merkez ve ilçelerinde bilboardlarda sergilendi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan turistlere bilgilendirici trafik eğitimi - Son Dakika

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