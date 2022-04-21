Antalya'da ileri yaştakilere "akıllı telefon kullanma" kursu - Son Dakika
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Antalya'da ileri yaştakilere "akıllı telefon kullanma" kursu

21.04.2022 10:58
Antalya'da ileri yaştakilere "akıllı telefon kullanma" kursu

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orta ve üzeri yaştakilere yönelik görüntülü arama, mesaj atma, internet bankacılığı ve e-devlet işlemleri yapabilmeleri amacıyla "akıllı telefon kullanma" kursu düzenlendi.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orta ve üzeri yaştakilere yönelik görüntülü arama, mesaj atma, internet bankacılığı ve e-devlet işlemleri yapabilmeleri amacıyla "akıllı telefon kullanma" kur su düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gündoğmuş Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde "öğrenmenin yaşı yok" sloganı ile gerçekleştirilen eğitime, akıllı telefon kullanmayı bilmeyen kursiyerler katıldı.

Haftada bir gün yapılan eğitime, ağırlıklı olarak ileri yaş grubundaki kişiler başvurdu. Teknolojinin imkanlarından faydalanmak isteyen kursiyerler, eğitimde, görüntülü arama, mesaj atma, internet bankacılığı, e-devlet işlemleri gibi alanlarda bilgilendirildi.

Kursiyerlerden 71 yaşındaki Düriye Arsan, eşi Hasan Arsan ile kursa katıldıklarını belirtti.

Okuma yazmayı da belediye tarafından düzenlenen kurslarla öğrendiğini anlatan Arsan, "Bir gün arkadaşım mesaj atmamı istedi, ben de bilmediğimi ama öğretirse yapabileceğimi söyledim. Böyle bir kurs açıldığını da öğrenince hemen kaydolduk. Şimdi torunlarımla mesajlaşıyorum, görüntülü konuşuyorum. Her şeyi öğrenmek lazım." ifadesini kullandı.

79 yaşındaki Ali Yalçın Taşpınar da akıllı telefonun hayatında büyük kolaylıklar sağladığını aktardı.

Özellikle banka ve fatura hizmetlerini artık kolaylıkla telefonundan yapabildiğini dile getiren Taşpınar, "Akıllı telefonumdaki bilmediğim birçok özelliği kurs sayesinde öğrendim. Hastane randevularımı da telefon ile alabiliyorum. Bunlar bizler için çok güzel yenilikler." diye konuştu.

Emekli öğretmen Abdullah Nazif Erdal da bankaya gitmeden kızına para göndermeyi, aracının vergisini, elektrik ve su faturalarını internet üzerinden telefon ile ödeyebilmeyi öğrendiğini anlattı.

Teknolojinin hızlı ilerlediğini ve buna uyum sağlayabilmek için bu tür kursların gerekli olduğunu aktaran Erdal, "Teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanmak çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.

Gündoğmuş'ta çiftçilik ve besicilik yapan 68 yaşındaki Meryem Ceylan da kimseye muhtaç olmadan, istediği zaman çocuklarını ve torunlarını görüntülü arayabilmek için kursa katıldığını kaydetti.

Akıllı telefonun hayatına yenilikler kattığını anlatan Ceylan, "Bahçede ya da evde canım sıkıldığı zaman cep telefonumdan haberleri izliyor, müzik dinliyorum. Hatta keçilerime de müzik dinletiyorum, onların da hoşuna gidiyor. Kurs çok faydalı oldu." ifadelerine yer verdi.

Kursiyerler, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i de görüntülü arayarak, böyle bir kurs düzenledikleri için teşekkür etti.

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İnternet Bankacılığı, Gündoğmuş, E-Devlet, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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