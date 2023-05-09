Antalya'da ilginç olay! Otobüs şoförü aracı park edip işi bıraktı - Son Dakika
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Antalya'da ilginç olay! Otobüs şoförü aracı park edip işi bıraktı

09.05.2023 19:18

Antalya'da yolcular ile tartışma yaşayan bir özel halk otobüs şoförü, otobüsü cadde üzerine park ederek gitti. Yaşananlar karşısında yolcular şok yaşarken, şoförün işi bıraktığı belirtildi.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Varsak-Sarısu hattında çalışan 07 AU 0441 özel halk otobüsünün şoförü R.K., yolcular ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, cadde üzerinde otobüsü durakta park ederek araçtan inip yürüyerek uzaklaştı.

Yolcularla tartışan otobüs şoförü isyan etti, yolcu dolu otobüsü park edip işi bıraktı

İŞİ BIRAKTI

Yaşadıkları karşısında büyük şok yaşayan yolcular ise olup bitene bir anlama veremeden şoförün gidişini izledi. Bazı yolcuların ise gidecekleri yere geç kaldıklarını belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Şoförün ise işi bıraktığı ve bir daha otobüse dönmediği öğrenildi.

Yolcularla tartışan otobüs şoförü isyan etti, yolcu dolu otobüsü park edip işi bıraktı
Kaynak: İHA
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Antalya'da yolcularla tartışan otobüs şoförü aracı park edip işi bıraktı Antalya'da yolcularla tartışan otobüs şoförü aracı park edip işi bıraktı

Muratpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da ilginç olay! Otobüs şoförü aracı park edip işi bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da ilginç olay! Otobüs şoförü aracı park edip işi bıraktı - Son Dakika
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