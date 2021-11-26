Antalya'da ilginç olay! Rus kadın, cuma namazı sırasında cemaatin önünde bale yapıp, camiye sığındı - Son Dakika

Öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki Muratpaşa Camisi'nde meydana gelen olayda Rus vatandaşı olduğu belirtilen ve ezanın okunmasıyla camiye gelen kadın, önce namaz için bahçede toplanan cemaatin önünde bale yaptı.

GÖREVLİLER POLİSİ DURUMA BİLDİRDİ

Güvenlik görevlisinin müdahalesiyle, caminin içine giren kadın, burada erkek cemaatin bulunduğu alanda ikindi namazına kadar bekledi. Kadının üzerindeki elbiselerin bir bölümünü de çıkarması üzerine görevliler, bu kez durumu polise bildirdi. İhbarla camiye gelen polis, kadını cami dışına davet etti.

UYARILARI DİKKATE ALMADI

Polisin uyarısını dikkate almayan kadın, içeride kalmaya devam etti. Akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen Rus kadın, koluna giren kadın polisler tarafından camiden çıkartılıp güvenlik kulübesine götürüldü.

Kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.