Antalya'da ilk günde 2 bin kuyruk toplandı - Son Dakika

Antalya'da ilk günde 2 bin kuyruk toplandı

09.12.2020 15:14
Antalya'da ilk günde 2 bin kuyruk toplandı, System.String[]

Altın Zehirli Kurbağa'dan sonra dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı hayvan olarak kabul edilen balon balıklarının, denizlerdeki balık popülasyonunu etkilediği için kuyruğunun 5 TL'den satın alınacağı duyurulmuştu.

Altın Zehirli Kurbağa'dan sonra dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı hayvan olarak kabul edilen balon balıklarının, denizlerdeki balık popülasyonunu etkilediği için kuyruğunun 5 TL'den satın alınacağı duyurulmuştu. Antalya'da ilk teslim için balıkçılar yakaladıkları (Lagocephalus sceleratus) cinsindeki balon balıklarını, poşetlere doldurarak getirmeye başladı. İlk günde 2 bin kuyruk toplandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti. Tebliğ, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan ve istilacı balon balığı türünün Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemesiyle ilgili usul ve esasları düzenliyor. Buna göre, balon balığı kuyruğunun 1 milyon adede kadar her bir adedi başına 5 TL destekleme ödemesi yapılacak. İlk teslim için balıkçılar Antalya Balıkçı Barınağı'na gelmeye başladı. Görevliler tarafından teslim alınan kuyruklar daha sonra soğuk hava deposuna götürüldü.

"NEDEN YAPILDI"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, denizlerdeki biyo çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren türlerden biri olan(Lagocephalus sceleratus) balon balığı avlanmasına teşvike dilerek, zararı minimize etme denizlerdeki popülasyonu azaltma adına yapılan bir uygulama olduğunu kaydetti.

"KURALLAR"

Bu uygulamadan Ege ve Akdeniz'e kıyısı olan kentlerdeki balıkçıların yararlanabileceğini işaret eden Coşkun, "SUBİS'e kayıtlı geçerli ruhsatlı gemisi bulunan balıkçılar desteklerden yararlanabilecek. Destekleme için müracaatları il ve ilçe müdürlüklerimize yapılıyor. Taahhütname ile kuralları aktarıyoruz ve izin veriyoruz. Balon balığı kuyruk kesimi işi karadan bir mil uzakta teknenin içinde yapılmalıdır. Kuyruklar sızdırmaz poşette saklanmalı ve belirlediğimiz noktalar dışından karaya çıkarılmamalıdır. Diğer balık ürünleri ile temas ettirmemeleri gerekiyor. Balığın gövdesi ise kesildiği yerden denize geri bırakılmalıdır" dedi.

"14 NOKTADAN 2 BİN KUYRUK ALDIK"

Müracaatların düşük başladığını ve 31 Aralık'a kadar devam edeceğini bildiren Gürsel Coşkun, " Bir milyon adetle sınırlı destekleme. 31 Aralık'a kadar süreç görünse de kota dolarsa destekleme tamamlanmış olacak. 1 milyon adetten sonraki getirilen kuyruklar için ödeme yapılmayacak. Antalya'da 11 ilçede, 14 nokta belirledik. Şuana kadar 2 bin kuyruk alımı gerçekleştirdik."dedi.

"İMHA EDİLECEK"

Coşkun, ay sonunda hak edenlere kuyruk başına 5 liradan ödeme yapılacağını aktardı.

Kuyrukların soğuk hava deposunda muhafaza edildiğinin altını çizen Coşkun, daha sonra çevre ve atık yönetmeliğine uygun olarak imhasını gerçekleştireceklerini belirtti.

(İsa Akar - Akif Yılmaz/İHA)

Antalya'da ilk günde 2 bin kuyruk toplandı
Antalya'da ilk günde 2 bin kuyruk toplandı
Antalya'da ilk günde 2 bin kuyruk toplandı
Antalya'da ilk günde 2 bin kuyruk toplandı
Antalya'da ilk günde 2 bin kuyruk toplandı
Antalya'da ilk günde 2 bin kuyruk toplandı
Antalya'da ilk günde 2 bin kuyruk toplandı
Antalya'da ilk günde 2 bin kuyruk toplandı

Balon kazası, Antalya, Kuyruk, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da ilk günde 2 bin kuyruk toplandı - Son Dakika


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