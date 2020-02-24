Antalya'da ilk kez düzenlenecek ENEREX'e 10 bin ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya'da ilk kez düzenlenecek ENEREX'e 10 bin ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

Antalya'da ilk kez düzenlenecek ENEREX'e 10 bin ziyaretçi bekleniyor

7 saat önce

Antalya'da 27-29 Şubat'ta düzenlenecek Antalya Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı'nı (ENEREX), yurt içi ve dışından 10 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Antalya'da ilk kez düzenlenecek ENEREX'e 10 bin ziyaretçi bekleniyor, System.String[]

Antalya'da 27-29 Şubat'ta düzenlenecek Antalya Enerji Verimliliği ve Dönüşümü Fuarı'nı (ENEREX), yurt içi ve dışından 10 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, sektör temsilcileriyle ANFAŞ'ta düzenlediği basın toplantısında, fuarı ilk kez düzenleyeceklerini söyledi.

Üç gün sürecek ve enerji sektörü temsilcilerinin bir araya geleceği fuarda, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliği, enerji dönüşümüne yönelik en son gelişmelerle, ürün ve hizmetlerin vitrine çıkacağını aktaran Bıdı, "Antalya'nın sahip olduğu potansiyeli fuarlarla geliştirmek ANFAŞ'ın en önemli misyonlarından birisi. Bu kapsamda 27 Şubat'ta kapılarını ilk kez ziyaretçilerine açacak Antalya ENEREX'in hedefi şehrimizi enerji üssü haline getirmek." dedi.

Enerjinin, tüm sektörlerin ve bireysel tüketicilerin en önemli ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Bıdı, yapay zeka gibi teknolojik gelişmeler sayesinde işletmelerin enerji maliyetinde yüzde 75'e varan oranlarda iyileşme sağlayabildiğini vurguladı.

Antalya ENEREX'in sektörün önde gelen kuruluşlarının desteğini aldığını ifade eden Bıdı, şöyle devam etti:

"Enerjide maliyetleri düşürmek için enerji verimliliğini sağlamamız ve yenilenebilir enerjilere yönelmemiz gerekiyor. Teknoloji bu konuda hedeflerimize ulaşmada en önemli gücümüz olacak. Bu amaçla düzenlediğimiz fuarımızda 5 bin metrekare alanda 40'tan fazla firma 150'den fazla ürününü sergileyecek. İlk yılı olmasına rağmen yurt içi ve yurt dışından 10 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz."

Bıdı, fuar kapsamında düzenlenecek oturumlarda da katılımcıların bilgi birikimi, deneyim ve tecrübelerini paylaşacaklarını kaydetti.

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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