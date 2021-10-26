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Antalya'da ilk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü kıyıya vurdu - Son Dakika

Antalya'da ilk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü kıyıya vurdu

26.10.2021 10:07

Antalya'da yaklaşık 5 metre uzunluğunda, yalancı katil balina ölüsü sahile vurdu. Antalya kıyısında ilk kez görülen yalancı katil balina ölüsünün üzerinde ağ izleri bulundu.

Yalancı katil balina ölüsü, Antalya Balıkçı Barınağı yakınlarında yer alan Çaltıcak mesire alanında görüldü. Kayalık bölgede siyah bir cisim olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen görevliler yaptıkları incelemede, bulunan ölü balinanın cisminin Pseudorca crassidens (yalancı katil balina) olduğunu belirledi.

İlk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü Antalya'da kıyıya vurdu

İLK KEZ AKDENİZ KIYISINA VURDU

Akdeniz Üniversite Su ürünleri Fakültesi Öğretim üyeleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü personeli işbirliğiyle yalancı katil balina ölüsü balıkçı barınağına getirildi. Akdeniz kıyısına ilk kez vuran yalancı katil balina ölüsü ekiplerin incelemesinin ardından kamyona alındıktan sonra gömülmek üzere götürüldü. Balinanın kıyıdaki görüntüleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İlk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü Antalya'da kıyıya vurdu

"YALANCI KATİL BALİNA TÜRÜ"

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, şu ana kadar bu tür balinanın Antalya'da kayıt altına alınmadığını belirterek, "Balinanın ölü kıyıya vurduğu haberi geldikten sonra arkadaşlarımız gidip incelemesini yaptı. Bu balina türü, yalancı katil balina türü, yunusgiller familyasında yer alıyor. Akdeniz ve Ege'de görülebilen türler arasında. Boyları 5-6 metreye kadar uzayabilirken, 2 ton kadar ağırlığa da çıkabiliyorlar. Bu balina Antalya'da bulunan türler arasında yer almıyor. Gerekli numuneler alındıktan sonra gömülme işlemi gerçekleşti." dedi.

Antalya'da ilk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü kıyıya vurdu

Üniversite, Akdeniz, Antalya, Yalancı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da ilk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü kıyıya vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da ilk kez oluyor! Yalancı katil balina ölüsü kıyıya vurdu - Son Dakika
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