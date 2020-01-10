Antalya'da ilk 'seri yargılama' kararı - Son Dakika
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Antalya'da ilk 'seri yargılama' kararı

6 saat önce

ANTALYA'da, 'Seri Muhakeme Usulü'nde ilk karar alındı.

Antalya'da ilk 'seri yargılama' kararı, System.String[]

ANTALYA'da, 'Seri Muhakeme Usulü'nde ilk karar alındı. 'Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak' ile suçlanan M.S., cezası yarı oranında azaltılarak, 3 ay 15 gün hapse mahkum edildi. M.S.'nin yargılanması, aynı gün içinde tamamlandı.

Yargıda 'Amerikan modeli' olarak bilinen ve ceza konusunda savcılarla şüpheliler arasında pazarlık yapılarak, davaların hızla bitirilmesi öngörülen 'Seri Muhakeme Usulü', hayata geçirildi. Bu kapsamda 379 adliyede Seri Muhakeme Büroları kurularak, savcılar görevlendirildi. Antalya'da kurulan Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu'nca yeni uygulamaya ilişkin ilk karar verildi. 'Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak' suçundan 22 Aralık'ta 7 ay hapis cezası istemiyle hakkında soruşturma başlatılan M.S.'ye, 'Seri Muhakeme Usulü'nü kabul ederse cezasının yarı oranda indirilebileceği anlatıldı. M.S.'nin kabul etmesi üzerine savcılıkça yarı oranında cezalandırılması talebiyle talepname hazırlandı.

AYNI GÜN KARAR VERİLDİ

Savcı, şüpheli hakkındaki yaptırımlarla ilgili talepnameyi dün Antalya 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi ve 'Seri Muhakeme Usulü'nün uygulanmasını istedi. Aynı gün duruşma açan mahkeme heyeti, M.S.'yi dinledikten sonra savcının belirlediği yaptırımlar doğrultusunda hüküm kurdu. M.S.'nin 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:07 Kaynak: DHA
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