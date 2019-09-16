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Antalya'da İlköğretim Haftası kutlandı

1 saat önce

Antalya'da İlköğretim Haftası dolayısıyla Kepez Ernur-Faik Koparan Ortaokulunda kutlama töreni düzenlendi.

Antalya'da İlköğretim Haftası kutlandı, System.String[]

Antalya'da İlköğretim Haftası dolayısıyla Kepez Ernur-Faik Koparan Ortaokulunda kutlama töreni düzenlendi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, kentteki bin 706 okulda 466 bin 500 öğrenci ve 33 bin 250 öğretmenin ders başı yaptığını ifade etti.

Karaloğlu, "İlk emri oku olan yüce bir kitaba sahibiz. 'Beşikten mezara kadar ilim tahsil edin' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' diyen bir kurucu öndere sahibiz." diye konuştu.

Öğrencilerin şiir okuduğu, halk dansları gösterilerinin yer aldığı törende, 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ın da hazır bulunduğu törene, okulun hayırseveri Faik Koparan da katıldı.

Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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