Antalya'da ilkokul öğrencisi, okul dönüşü sokak kopeğinin saldırısına uğradı

Antalya'nın Serik ilçesinde okul dönüşünde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan öğrenci omuzundan yaralandı. Öğrenci hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken köpek belediye ekipleri tarafından yakalanıp gözlem altına alındı.



Olay, Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatinde okul dönüşü babasının iş yerine doğru yürüyen 2. sınıf öğrencisi Mert B.'ye sokak köpeği saldırdı. Kaçmaya çalışan ancak başaramayan Mert B. köpek tarafından omuzundan ısırıldı. Çevredekilerin müdahalesi sonucu köpek uzaklaştırılırken, Mert B. babası tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tedavinin ardından Mert B. taburcu edilirken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Olay sonrası saldırgan köpek serik Belediyesi veteriner Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözlem altına alındı. Yapılan kontrollerde köpeğin aşılarının yapıldığı anlaşıldı. - ANTALYA