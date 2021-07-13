İmar planları iptal edilen mahallenin sakinlerinden tepki - Son Dakika

İmar planları iptal edilen mahallenin sakinlerinden tepki

Antalya'da Kırcami Mahallesi sakinlerinden oluşan bir grup, yaklaşık 40 yıldır imar sorunlarının çözülmediği ve hazırlanan planların mahkemece iptal edilmesine tepki gösterdi.

Antalya'da Kırcami Mahallesi sakinlerinden oluşan bir grup, yaklaşık 40 yıldır imar sorunlarının çözülmediği ve hazırlanan planların mahkemece iptal edilmesine tepki gösterdi. Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında toplanan grup adına konuşan Hüseyin Oğuz, bundan sonra Kırcami'nin alet edilmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi. Siyaset üstü bir olay olan Kırcami imar planlarından herkesin elini çekmesini istediklerini aktaran Oğuz, "Vatandaş ciddi manada mağdur. Vatandaşla artık oyun oynamayın. Vatandaş ciddi manada sıkıldı. Kırcami halkı, artık nefes almak istiyor." dedi. Sevgi Tatar Dündar da tapulu yerlerine imar istediklerini kaydetti. Tamer Şenol ise yaklaşık 40 yıldır imar beklediklerini belirterek, "Bugün dağlardan, bayırlardan imar geçerken, arkadaşlar gözlerine bant çekiyorlar." ifadesini kullandı. Açıklamanın ardından yürüyüşe geçen grup, Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e hitaben "Başkan uyuma Kırcami'ye sahip çık" sloganı attı. Grup daha sonra dağıldı.

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