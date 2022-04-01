Antalya'da iniş yapan yamaç paraşütçüsünün çarptığı kadın turist yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da iniş yapan yamaç paraşütçüsünün çarptığı kadın turist yaralandı

01.04.2022 12:11

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan sporcu, iniş sırasında plajdaki turistin üzerine düştü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü ile atlayış yapan sporcu, iniş sırasında plajdaki turistin üzerine düştü.

Alanya'da yaklaşık 800 metre yükseklikteki Dinek Mahallesi Yassıtepe'den atlayış yapan yamaç paraşütçüsü, Kleopatra Plajı'na indiği sırada turiste çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve kısa süre kumda sürüklenen kadın turist, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Olay anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da iniş yapan yamaç paraşütçüsünün çarptığı kadın turist yaralandı
Antalya'da iniş yapan yamaç paraşütçüsünün çarptığı kadın turist yaralandı
Antalya'da iniş yapan yamaç paraşütçüsünün çarptığı kadın turist yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da iniş yapan yamaç paraşütçüsünün çarptığı kadın turist yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da iniş yapan yamaç paraşütçüsünün çarptığı kadın turist yaralandı - Son Dakika
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