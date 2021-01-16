Antalya'da inşaat deposundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da inşaat deposundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

16.01.2021 16:53
Antalya'da inşaat deposundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki hırsızlıkları aydınlatmak için çalışma başlattı.

Kökez Mahallesi'ndeki bir inşaatın deposundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan M.Y. gözaltına alındı.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelinin, 12 suçtan kaydı bulunduğu ve 4 farklı hırsızlıktan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da inşaat deposundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı Balkondan masa çalan hırsıza köpek bile baktı kaldı! O anlar kamerada İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti Erdoğan Manisa'daki enerji santrallerinin açılışını gerçekleştirdi: Yerli kaynaklarımıza dayalı enerji sistemi kuracağız Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi Ananas yaprağından İHA üreten Malezyalı profesör, Türk üreticilerle çalışmak istiyor Türk futboluna damga vuran G.Saray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra günah çıkardı
Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan         
16:51
G.Saray'dan ayrılacağı gündeme gelen Terim'den oyuncularına mesaj: Ben buradayım G.Saray'dan ayrılacağı gündeme gelen Terim'den oyuncularına mesaj: Ben buradayım         
16:28
Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti         
15:45
Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu         
14:58
Kısıtlamada yanındaki çiğköfteciden içeriye müşteri alan berberin oyunu operasyonla son buldu Kısıtlamada yanındaki çiğköfteciden içeriye müşteri alan berberin oyunu operasyonla son buldu         
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
İki adamla aynı anda sözlenip, 60 bin TL dolandırdı: Ciddi düşünüyordum, evlenecektim İki adamla aynı anda sözlenip, 60 bin TL dolandırdı: Ciddi düşünüyordum, evlenecektim         
13:32
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi         
12:39
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor         
11:38
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu         
10:16
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı         
09:40
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 17:02:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da inşaat deposundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei