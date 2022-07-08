Kestel Mahalle Muhtarı Muhterem Şimşek, gazetecilere, jandarma ve müze yetkililerinin gelip inceleme yaptığını belirterek, "İnşaat alanındaki çalışmalar durdu. Yetkililerin incelemesinin ardından Dim Mağarası gibi olduğu tespit edilirse turizm açısından çok güzel olacak. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İnşaat kazısı sırasında sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara bulundu - Son Dakika

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