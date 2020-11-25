Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Mahmutlar Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Berkay Yıldız (22), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan Yıldız, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçi, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yıldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
- Kaynak: AA
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