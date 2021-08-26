Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden hal inşaatında çalışan işçi dengesini kaybetmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Türkler Mahallesi'nde yapımı devam eden Alanya Toptancı Hali inşaatında çalışan Mevlüt Çetin (47) dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çetin'in cenazesi, savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi için Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.