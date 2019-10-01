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Antalya'da insan ticareti operasyonu

2 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde insan ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Antalya'da insan ticareti operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde insan ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında insan ticareti yaptıkları öne sürülenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonda M.G, H.G. ve M.E.M. gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:18 Kaynak: AA
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