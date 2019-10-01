Antalya'da insan ticareti operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde insan ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında insan ticareti yaptıkları öne sürülenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonda M.G, H.G. ve M.E.M. gözaltına alındı.