Antalya'da insan ticareti operasyonu
2 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde insan ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:18 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde insan ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında insan ticareti yaptıkları öne sürülenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Operasyonda M.G, H.G. ve M.E.M. gözaltına alındı.
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