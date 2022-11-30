Antalya'da internet kafede tanışıp evinde ağırladığı kadın kabusu yaşattı! 250 bin lira zarara uğratıp kayıplara karıştı - Son Dakika
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Antalya'da internet kafede tanışıp evinde ağırladığı kadın kabusu yaşattı! 250 bin lira zarara uğratıp kayıplara karıştı

30.11.2022 12:19

Antalya'da internet kafede tanışıp kalacağı yeri olmadığını söyleyen genç kadını evine davet eden 48 yaşındaki gurbetçi Özgür Başoda, sabah uyandığında adeta kabus yaşadı. İçinde 190 bin TL değerinde kripto para hesabı bulunan dizüstü bilgisayarını ve özel eşyalarını çalan kadından şikayetçi olan Başoda, "Bir gecelik aşk 250 bin liraya mal oldu. 3 ay boyunca eve hiçbir kadını almayacağım" dedi.

Antalya'da yaklaşık 12 yıl önce Almanya'dan gelip Antalya'ya yerleşen Özgür Başoda, internet kafedeyken kendisini 'Derya' diye tanıtan 26 yaşındaki bir kadınla tanıştı. Başoda, evsiz olduğunu söyleyen kadını evine davet etti. Akşam saatlerinde eve geçen ikili, birlikte bir süre kahve içip sohbet etti.

BİLGİSAYARI VE PARALARI ALIP KAÇTI

İlerleyen saatlerde ise mum ışığı ve müzik eşliğinde koltukta oturmaya devam eden ikilinin arasında önce yakınlaşma, ardından aşk yaşandı. Sabah birlikte uyanan ikiliden Başoda, arkadaşıyla birlikte dışarıya çıkarken, genç kadın evde çamaşır makinesine attığı eşyalarını asıp aşağı ineceğini ve ardından kuaföre gideceğini söyledi. Zaman ilerlemesine karşın genç kadına ulaşamayan Başoda, evine tekrar geldiğinde eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Başoda, arkadaşına ait 190 bin değerinde kripto para hesabı bulunan dizüstü bilgisayarı, 12 bin lira değerinde saat, 2 bin TL nakit parası, powerbank, ses sistemi ve parfümlerinin çalındığını iddiasıyla polise şikayetçi oldu. İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izleri alıp şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan genç kadının apartmandan bavulla iniş anları ve sokağa çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir gecelik aşk kaçamağı 250 bin liraya mal oldu, sabah kabusa uyandı

"MUM KOYUP KAHVE FALAN DA YAPMIŞTIM"

Yaşadıklarını anlatan Özgür Başoda, "Mum koyup, kahve falan da yapmıştım. Sabah kalktığımızda benden kuaföre gidip tırnaklarını yaptırmak için 200 TL istedi. Öncesinde 2 bin lirasını cüzdanımdan almış fakat fark etmemiştim. Ben arkadaşımla aşağı inmiştik. Anahtarın bir tanesini ona vermiştim. Onu aradım, 'tırnaklarını yaptıracağın kuaför burada var, gelecek misin?' diye aradım. 'Makineden çamaşırları çıkarmaya 9 dakika kaldı' dedi. Baktım 15 dakika oldu, balkona da çamaşır asılmamış. Şüphelenip eve geldim ve her şeyi gördüm. Eşyalarımı alıp bavula koymuş. Arkadaşımın içinde 190 bin TL değerinde kripto para hesabı bulunan dizüstü bilgisayarı da sayarsak 250 bin lira zararım var" dedi.

Bir gecelik aşk kaçamağı 250 bin liraya mal oldu, sabah kabusa uyandı

"BİR GECELİK AŞK 250 BİN TL'YE MAL OLDU"

Genç kadına seslenen Başoda, "Eşyalarımızı geri getirsin. Hırsızlık iyi bir şey değil. Güven istismarı denebilir buna. Ben sana kapımı açıyorum. Onun isteği dışında hiçbir şey yapmadım. 3 ay ara verdim. Artık eve bayan arkadaş almayacağım. Bir gecelik aşk 250 bin liraya mal oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Arzum Baskara: tam bir malmissin. 2000? nasil cuzdandan alindigini fark etmez bi insan ya !! Yani 200? kuafor parasini verirken fark etmedinmi. Yoksa bu cuzdanda ne kadar cok para vRsa artik sende fark edemedin. Birde 3 ay eve kaidn almicam ne demek. 4’cu ay alirisn artik hahaha Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Almanya, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da internet kafede tanışıp evinde ağırladığı kadın kabusu yaşattı! 250 bin lira zarara uğratıp kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da internet kafede tanışıp evinde ağırladığı kadın kabusu yaşattı! 250 bin lira zarara uğratıp kayıplara karıştı - Son Dakika
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