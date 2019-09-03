Antalya'da internet üzerinden 1 evi 5 kişiye kiralayan şüpheli yakalandı
2 saat önce
Antalya'da internet üzerinden 1 evi 5 kişiye kiralayan şüpheli yakalandıANTALYA - Antalya'da kiraladığı evi, farklı kişilere kiralayarak 5 kişiyi, 5 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:37 Kaynak: İHA
Antalya'da internet üzerinden 1 evi 5 kişiye kiralayan şüpheli yakalandı
ANTALYA - Antalya'da kiraladığı evi, farklı kişilere kiralayarak 5 kişiyi, 5 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Muratpaşa ilçesinde S.E.Ö kiraladığı evi internet sitesi üzerinden yeniden kiraya çıkardı. S.E.Ö, aralarında yerli ve yabancı 5 kişiyi, 5 bin lira alıp dolandırdı. Mağdurların başvurusuyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. Ekipler S.E.Ö.'yü gözaltına aldı. S.E.Ö, Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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