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Antalya'da İran uyruklu 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da İran uyruklu 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

30.09.2021 20:50
Antalya'da İran uyruklu 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı, System.String[]

Antalya'da 3 iş yerinden para çaldıkları öne sürülen İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da 3 iş yerinden para çaldıkları öne sürülen İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentteki 3 iş yerine alışveriş yapma bahanesiyle girip para üstü alırken "tırnakçılık" yöntemiyle para çaldıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'dan kiraladıkları araçla Antalya Havalimanı civarında görülen şüpheliler, kovalamaca sonucu Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan İran uyruklu H.M, M.N. ve E.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Asayiş, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da İran uyruklu 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da İran uyruklu 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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