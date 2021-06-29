Antalya'da ırmağa giren kişi boğuldu - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa giren kişi boğuldu.
Karabük Mahallesi'nde iki arkadaşıyla gezintiye çıkan Ömer Güzel Şahin (23), Köprüçay Irmağı'na girdi.
Irmakta yüzen Şahin, suda çırpınmaya başlayarak gözden kayboldu.
Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
JAK ekiplerince, Şahin'in suya girdiği noktanın 300 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı.
İncelemenin ardından Şahin'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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