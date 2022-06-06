Antalya'da ırmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da ırmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu

06.06.2022 20:21
Antalya'da ırmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu.

Manavgat'ın Karabük Mahallesi Beşkonak bölgesinde arkadaşlarıyla kamp yapan Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi İsa Yiğit (22), Köprülü Kanyonda arkadaşlarıyla yüzmek için Köprüçay Irmağına girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Yiğit için arkadaşları yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ırmakta kaybolan gencin bulunması için arama kurtarma çalışma başlattı. Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından gencin cansız bedeni, suya girdiği noktanın 5 metre ilerisinde yaklaşık 7 metre derinlikte bulundu.

Botla kıyıya çıkartılan Yiğit'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

YORUMLAR
500
Prof. Dr. Gökoğlu'ndan sahile vuran deniz tavşanları açıklaması Prof. Dr. Gökoğlu'ndan sahile vuran deniz tavşanları açıklaması Kiralık motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı Kiralık motosiklet ile kaza yapan İngiliz çift yaralandı
Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da ırmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:15 Tekel bayisine giren 3 kişi, 600 bin TL değerindeki ürünleri çaldı! Hırsızlar bir de kameralara el salladı
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
18:46 Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak
18:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak
18:19 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
18:13 Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
17:57 Rögar kapağını açan işçiler, çıkan yüzlerce böcek nedeniyle zor anlar yaşadı
17:49 Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakla beklenen Kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge açıklaması
17:08 Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 20:29:27. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da ırmağa giren üniversite öğrencisi boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement