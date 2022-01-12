Antalya'da ırmaklar ile dere taştı, iş yerleri ve tarım alanlarını su bastı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ve Manavgat ilçelerinde, yağışların ardından Köprüçay ve Manavgat ırmakları ile Karpuzçay Deresi'nin taşması sonucu iş yerlerini, tatil sitelerini ve narenciye bahçelerini su bastı.

Bölgede 5 gündür etkili olan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağışlar dolayısıyla debisi yükselen Köprüçay Irmağı taştı. Belkıs Mahallesi'nde ırmağın çevresinde bulunan birçok iş yeri ve narenciye bahçeleri suyla doldu.

Restoran sahiplerinden Osman Gündoğdu, sabaha karşı gelen telefonla ırmağın taştığını öğrendiğini söyledi.

Haberi alır almaz iş yerine geldiğini anlatan Gündoğdu, "Restoranın ırmağa yakın kısmındaki masa ve sandalyeleri topladık. Suların daha fazla yükselmesiyle iş yerimi su bastı." dedi.

- Tatil sitesinde mahsur kalanlar tahliye edildi

Manavgat'ta da Manavgat Irmağı'nın yükselmesi sonucu bölgedeki bazı iş yerlerini su bastı.

Karpuzçay Deresi'ndeki taşmasının ardından Kızılot Mahallesi'ndeki ATO Tatil Sitesi'ne su doldu.

Evlerinde mahsur kalanların yardım çağrısı üzerine; jandarma, itfaiye, AFAD, Manavgat Belediyesi ve İHH Arama Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bazı vatandaşlar, Manavgat Belediyesinin iş makineleri ve arama kurtarma ekiplerinin botlarıyla evlerinden alındı. Mahsur kalan bir köpek de arama kurtarma ekiplerinin botuyla kurtarıldı.

Belediye ve itfaiye ekipleri, sitede su tahliye çalışması başlatıldı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sözen, gazetecilere, derenin suyunun lodosun etkisiyle denize dökülemeyip geri gelmesiyle tatil sitesinin zemin katlarını su bastığını söyledi.

Lodosun durmasıyla suların boşalmaya başladığını belirten Sözen, tatil sitesi sakinlerine elektriklerin olmamasından dolayı ısınmaları için soba ve ışıldak ile sıcak yemek verileceğini ifade etti.

Sözen, "Manavgat Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesiyle ilgili şu anda tehlikeli bir durum yok." dedi.

İlçedeki bazı tarım alanları ile muz seraları da taşından etkilendi.