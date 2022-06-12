Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi - Son Dakika
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Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi

12.06.2022 13:02

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'nda akıntıya kapılarak kaybolduğu bildirilen Burundi uyruklu turist için başlatılan arama kurtarma çalışmasına ara verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'nda akıntıya kapılarak kaybolduğu bildirilen Burundi uyruklu turist için başlatılan arama kurtarma çalışmasına ara verildi.

Beşkonak bölgesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na giden Burundi uyruklu Ally Seifu Bukere (22), arkadaşlarıyla Köprüçay Irmağı'na girdi.

Bukere'nin akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AKUT ile İHH Arama Kurtarma ekipleri ve Side Sualtı Arama Kurtarma Kulübü üyesi dalgıçlar da çalışmalara destek vermek için alana geldi.

Turistin bulunması amacıyla ortak arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, kıyıda, suda ve dron ile havadan arama çalışması gerçekleştirdi.

Aramadan sonuç alamayan ekipler, bölgedeki şiddetli yağış, suyun bulanık ve çamurlaşması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi.

Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi
Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi
Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi
Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi
Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi
Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi
Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi
Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi
Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi
Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi - Son Dakika
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