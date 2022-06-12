AKUT ile İHH Arama Kurtarma ekipleri ve Side Sualtı Arama Kurtarma Kulübü üyesi dalgıçlar da çalışmalara destek vermek için alana geldi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da ırmakta kaybolan turist için başlatılan arama çalışmasına ara verildi - Son Dakika

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