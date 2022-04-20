Son Dakika | Irmakta ölü bulunan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
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Son Dakika | Irmakta ölü bulunan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi

20.04.2022 12:17

Son dakika haber: Kayıp olarak aranırken Manavgat Irmağı'nda cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Kayıp olarak aranırken Manavgat Irmağı'nda cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisinin cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Manavgat Irmağı'nda ölü bulunduktan sonra Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilen Fırat Çiftsüren'in otopsi işlemleri tamamlandı.

Gencin babası Mustafa Çiftsüren'in ve yakınları tarafından alınan cenaze, toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Manavgat ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan Çiftsüren'in dün Manavgat Irmağı'nda cesedi bulunmuştu.

Son Dakika | Irmakta ölü bulunan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Son Dakika | Irmakta ölü bulunan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Son Dakika | Irmakta ölü bulunan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Son Dakika | Irmakta ölü bulunan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi

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Üniversite, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Irmakta ölü bulunan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika


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