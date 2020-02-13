Antalya'da "İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi" istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya'da 'İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi' istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Antalya'da "İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi" istişare toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) Projesi'ne ilişkin, "Proje kapsamındaki çalışmalarla kamu ve özel sektörün, Türkiye'nin her bölgesindeki kadın girişimcilerden ürün ve hizmet satın alabilmesi sağlanacak.

Antalya'da

Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) Projesi'ne ilişkin, "Proje kapsamındaki çalışmalarla kamu ve özel sektörün, Türkiye'nin her bölgesindeki kadın girişimcilerden ürün ve hizmet satın alabilmesi sağlanacak." dedi.

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ile Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneğinin (BUİKAD) paydaşlığında yürütülen proje çerçevesinde girişimci kadınlar, Antalya'da bir araya geldi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, girişimci kadınların kamu alımlarındaki deneyimleri, yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

KAGİDER Başkanı Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yapacakları 8 istişare toplantısından 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

AB destekli projenin önemine dikkati çeken Erdem, "Bölgedeki kadın girişimcilerin ve iş kadınlarının hem sorunlarını hem de gelişmeye dönük neler yapabileceğimizi konuştuk. Daha fazla kadın tedarikçi, kamuda, yerel yönetimlerde ve özel sektörde ürün ve hizmet alımı konusunda neler yapabilir, nasıl gelişim gösterilebilir, onları nasıl cesaretlendirebiliriz, bu noktada kadınlarımızın görüşlerini alıyoruz." diye konuştu.

Erdem, projeyle kadınların sektörde gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmaları, etkin bir iletişim ağı içerisinde olmalarını amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bir projedir. Proje kapsamında 'www.ticaretinkadinlari.com' web platformu geliştirdik. Platformumuz, bu hibe programının hedefleriyle uyumlu olarak Türkiye'deki tüm girişimci kadınların ve girişimci kadın sivil toplum kuruluşlarının gerekli bilgilere ve pazarlara ulaşabilmelerinin yanı sıra kamu ve özel sektörün mal ve hizmet satın almak için düzenlediği ihaleler alanında başarılı olabilmeleri için güçlü bir araç olacak. Proje kapsamındaki çalışmalarla kamu ve özel sektörün, Türkiye'nin her bölgesindeki kadın girişimcilerden ürün ve hizmet satın alabilmesi sağlanacak. Böylece kadın girişimcilerimiz arasında güçlü bir iletişim ağı kurulurken, ticaretle ilgili fırsatlar da dahil her türlü veriye ulaşabilecekler."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:52 Kaynak: AA
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