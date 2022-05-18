İş makinesi ile cadde ortasında drift pahalıya patladı

ANTALYA - Antalya'nın Kemer ilçesinde iş makinesiyle drift atan sürücüye 9 bin 125 lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 ay konuldu ve adli işlem başlatıldığı bildirildi.

15 Mayıs akşamı, Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi Sahil Caddesinde bir sürücü iş makinesinin kepçe bölümünü yere sürterek drift yaptı. Kıvılcımların da çıktığı o anları bölgede bulunan vatandaşlar cep telefonu ile kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde vatandaşların tepki gösterdiği anlarda yer aldı. Görüntülerin ardından harekete geçen polis, yaptığı inceleme sonucu olayı gerçekleştiren kişinin Ö.A. olduğunu belirledi. Vurdumduymaz sürücüye ekipler tarafından, sürücü Ö.A.'ya 9 bin 125 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 ay el konuldu. Ö.A'ya trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem başlatıldığı bildirildi.