Antalya'da iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı - Son Dakika
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Antalya'da iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Antalya'da iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Büğüş Mahallesi ile Yumaklar Mahallesi'nin Gölcük mevkisinde meydana gelen iş makinesinden akaryakıt hırsızlığı olayı üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenleyen jandarma, M.B'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:20 Kaynak: AA
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