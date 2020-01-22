Antalya'da iş merkezinde korkutan yangın (1) - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da iş merkezinde korkutan yangın (1) - Son Dakika

Antalya'da iş merkezinde korkutan yangın (1)

6 saat önce

Antalya'da bir binanın çatı katında meydana gelen yangına müdahale sürüyor.

Antalya'da iş merkezinde korkutan yangın (1), System.String[]

Antalya'da bir binanın çatı katında meydana gelen yangına müdahale sürüyor.


Olay, Konyaaltı Caddesi'nde bulunan yüksek katlı bir binanın çatı katında saat 09.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkış sebebi henüz belli olmayan yangında alevler birden yükselmeye başladı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar, olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - ANTALYA

Konyaaltı Caddesİ, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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