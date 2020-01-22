Antalya'da iş merkezinde yangın çıktı - Son Dakika

Antalya'da iş merkezinde yangın çıktı
11 dakika önce
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş merkezinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:42 Kaynak: AA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş merkezinde yangın çıktı.
Konyaaltı Caddesi'ndeki Antmarin İş Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polisler yolu trafiğe kapattı.
İş merkezi ve bitişindeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.
Son Dakika Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim evlenmek "Sana ne kimden hamile kalırsam kalırım" diyen ablasını 13 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsın yargılanmasına başlandı Demirci ustasının yaptığı 4 kiloluk 'Zülfikar' kılıcını gazeteciler tutmakta zorlandı Pasaport polisleri yeni kıyafetlerini giydi! 'Turkey' yazısı 'Türkiye' olarak değiştirildi