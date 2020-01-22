Antalya'da iş merkezinde yangın çıktı - Son Dakika
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Antalya'da iş merkezinde yangın çıktı

11 dakika önce

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş merkezinde yangın çıktı.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş merkezinde yangın çıktı.

Konyaaltı Caddesi'ndeki Antmarin İş Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polisler yolu trafiğe kapattı.

İş merkezi ve bitişindeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Konyaaltı Caddesİ, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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