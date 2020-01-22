Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (1) - Son Dakika

Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (1)

6 saat önce

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki iş merkezinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (1), System.String[]

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki iş merkezinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan, 8 katlı iş merkezinin çatı katında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Çatı katının izolasyonunun plastik olması nedeniyle alevler, kısa sürede büyüdü. Bölgeye ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İş merkezinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın bürosu da bulunuyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,


Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:44 Kaynak: DHA
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