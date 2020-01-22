Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (2) - Son Dakika

Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (2)

6 saat önce

SÖNDÜRÜLDÜAntalya'nın Muratpaşa ilçesindeki iş merkezinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (2), System.String[]

SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki iş merkezinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeni, inceleme sonucu belirlenecek.


Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:24 Kaynak: DHA
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