Antalya'da iş yeri açacak esnafa fizibilite yapması önerisi - Son Dakika
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Antalya'da iş yeri açacak esnafa fizibilite yapması önerisi

6 saat önce

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, yeni iş yeri açacak esnafın, dükkanın bulunduğu bölgeyle ilgili fizibilite çalışması yapması gerektiğini söyledi.

Antalya'da iş yeri açacak esnafa fizibilite yapması önerisi, System.String[]

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere, yeni iş yeri açacak esnafın, dükkanın bulunduğu bölgeyle ilgili fizibilite çalışması yapması gerektiğini söyledi.

Dere, yaptığı açıklamada, aynı caddede aynı sektörde faaliyet gösteren iş yerlerinin birbirlerine zarar verdiğini belirtti.

Yeni iş yeri açılırken mutlaka fizibilite çalışması yapılması gerektiğini ifade eden Dere, "İş yeri kapanışlarını en aza indirmek için altındaki sebepleri çözmemiz gerekir. İş yeri açılırken bir mahalle ya da caddenin potansiyelinin ölçülmesi, aynı sektördeki esnaftan da görüş alınması, nüfus ve yerleşim yerleri ile ilgili bilgi toplanması, büyük oranda kapanışları azaltır, aynı zamanda esnafımızın doğru yönlendirilmesini sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Dere, iş yeri açılırken herhangi bir araştırma yapılmadığını, "O yaptı, kazandı. Ben de kazanırım" mantığıyla hareket edildiğini vurguladı.

Bazı esnafın da kirasını uygun bulduğu ya da yerini beğendi için dükkan açtığını aktaran Dere, "Yalnızca belediyeden ruhsat alıp sicile kayıt yaptırmakla iş bitmiyor. Esnafın azalması ya da iş yerini kapatmak zorunda kalmaması için bu ön çalışmanın muhakkak yapılması lazım." ifadelerini kullandı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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