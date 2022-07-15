Antalya'da iş yeri sahibi çalınan televizyon bozuk olunca hırsızdan şikayetçi olmadı - Son Dakika
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Antalya'da iş yeri sahibi çalınan televizyon bozuk olunca hırsızdan şikayetçi olmadı

15.07.2022 19:33
Antalya'da iş yeri sahibi çalınan televizyon bozuk olunca hırsızdan şikayetçi olmadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yeri sahibi çalınan televizyonu bozuk olunca hırsızdan şikayetçi olmadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yeri sahibi çalınan televizyonu bozuk olunca hırsızdan şikayetçi olmadı.

Cikcilli Mahallesi'nde elektronik dükkanı işleten R.K, iş yerinin önünde duran televizyonun olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde bir kişinin akşam saatlerinde dükkanın önüne geldiği ve daha sonra omuzuna aldığı televizyon ile uzaklaştığı görülüyor.

İş yeri sahibi ise televizyon bozuk olduğu için hırsızdan şikayetçi olmadı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da iş yeri sahibi çalınan televizyon bozuk olunca hırsızdan şikayetçi olmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da iş yeri sahibi çalınan televizyon bozuk olunca hırsızdan şikayetçi olmadı - Son Dakika
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