Antalya'da kiracı yakınlarının dükkan sahibine saldırması kameraya yansıdı

Antalya'da iş yeri tahliyesi nedeniyle kiracı yakınlarının dükkan sahibinin diş sağlığı merkezine saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kuşkavağı Mahallesi Atatürk Bulvası'nda 14 Temmuz'da özel ağız diş sağlığı merkezi sahibi Enver G, aynı iş yerinin 6. katında kiracısı olarak oturan Veysel D'nin iş yerini tahliye etmesi için ihtarname gönderdi.

Bunun üzerine Veysel D'nin yakınları Osman, Abidin ve Ali D, Enver G'nin yetkilisi olduğu merkeze giderek kendisiyle görüşmek istedi.

Çalışanlarının bilgi vermesi üzerine Enver G. ve diş hekimi kardeşi Ahmet G. merkeze geldi. Bu sırada çalışanların ihbarı üzerine polis ekipleri de merkeze sevk edildi.

Kiracı Veysel D'nin yakınları ile dükkan sahibi Enver G. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında, bastonlu, sopalı kavga yaşandı.

Polis ekipleri iki grup arasındaki kavgaya müdahale etti. Kavgada yaralanan merkez sahibi Enver G. ile çalışanı Ahmet Hakan Ç. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Polis, Osman D, Abidin D. ve Ali D'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkların nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Kavga güvenlik kameralarına yansıdı

İki grup arasında yaşanan kavga ise diş sağlığı merkezinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, iki kişinin merkeze geldiği ve bir süre beklediği yer aldı. Daha sonra ise merkeze gelen iş yeri sahibi, çalışanlar ile kiracının yakınlarının kavga etmesi görüntülere yansıdı.