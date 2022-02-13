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Antalya'da iş yeri ve camilerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da iş yeri ve camilerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

13.02.2022 21:23
Antalya'da iş yeri ve camilerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Antalya'da iş yeri ve 3 camiden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da iş yeri ve 3 camiden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri Elmalı, Balbey mahallelerindeki üç cami ve bir tekstil dükkanında hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan U.İ'nin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekibin düzenlediği operasyonda şüpheli U.İ, gözaltına alındı.

Şüphelinin çaldığı malzemeler ise hurdacı dükkanında ele geçirildi.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da iş yeri ve camilerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da iş yeri ve camilerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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