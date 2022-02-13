Antalya'da iş yeri ve camilerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da iş yeri ve 3 camiden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri Elmalı, Balbey mahallelerindeki üç cami ve bir tekstil dükkanında hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan U.İ'nin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekibin düzenlediği operasyonda şüpheli U.İ, gözaltına alındı.

Şüphelinin çaldığı malzemeler ise hurdacı dükkanında ele geçirildi.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.