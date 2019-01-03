Son Dakika Haberleri: Antalya'da İş Yeri Yangını

Antalya'da İş Yeri Yangını

41 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir iş makinesi tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'da İş Yeri Yangını, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir iş makinesi tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde Gani Deniz'e ait iş makinesi tamirhanesinde heüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sağanak yağmurda yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangın sonucu tamirhane ile içeride bulunan Manavgat Belediyesine ait 2 iş makinesi zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:31 Kaynak: AA

İtfaiye, Antalya, Güncel
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