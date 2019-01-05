Antalya'da İş Yeri Yangını
20 dakika önce
Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin alt katındaki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin alt katındaki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahalle Hacıaliler Caddesi'nde bir evin alt katındaki iş yerinde yangın çıktı. Alevler, iş yerininin bitişiğindeki depoya da sıçradı.
İtfaiye ekiplerince, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:28 Kaynak: AA
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