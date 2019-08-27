Son Dakika Haberleri: Antalya'da iş yerinde tüp patlaması: 5 yaralı
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Antalya'da iş yerinde tüp patlaması: 5 yaralı

52 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Evrenseki Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki emlak dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı.

Olayda, biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Evrenseki, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:11 Kaynak: AA
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