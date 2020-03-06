Antalya'da iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Antalya'da iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Antalya'da bir iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'da iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Antalya'da bir iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir iş yerinde hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen şüpheli A.D'yi yakaladı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerine giren bir kişinin yüzünü kapatmaya çalışarak, kasadaki paraları alması yer alıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya Diplomasi Forumu, koronavirüs riski gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi
Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı Antalya bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 05:14:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]