Antalya'da iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerine giren bir kişinin yüzünü kapatmaya çalışarak, kasadaki paraları alması yer alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir iş yerinde hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya 'da bir iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Antalya Diplomasi Forumu, koronavirüs riski gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi

Antalya bu kez fare kediyle oynadı; o anlar kamerada