Son Dakika Haberleri: Antalya'da iş yerinin kundaklanma anı güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da iş yerinin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir iş yerinin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Saray Mahalles'indeki otomobil kiralama dükkanına giren bir kişi, elindeki benzin dolu şişeyi iş yerine döküp ateşe verdi. Şüpheli olay yerinden kaçarken iş yeri sahibi yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü.

Yakındaki bir iş yerini daha yakmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin, kundaklama için kullandığı benzini çevredeki motor ve otomobillerden aldığı öne sürüldü.

Öte yandan, iş yerinin kundaklanma anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin elindeki benzin dolu şişeyle iş yerine girdiği, parlamadan sonra iş yerinden ayrıldığı görülüyor.

Antalya'da iş yerinin kundaklanma anı güvenlik kamerasında

Antalya, Alanya, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın son paylaşımı yürek dağladı: Yaşamayı çok istiyorum
Siyaset dünyasından Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin mesajı: Gittin, çok üzgünüz çok Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında Kobani soruşturması kapsamında tutuklama kararı Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 00:12:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da iş yerinin kundaklanma anı güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]