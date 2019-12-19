Antalya'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Antalya'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı

6 saat önce

Antalya'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı, System.String[]

Antalya'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki 4 ayrı iş yerinden 6 cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeyen ekipler, Y.Ç. (49) olduğu belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalıntı 3 telefon bulunarak sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık malı satın alan 2 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:52 Kaynak: AA
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