Antalya'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalıntı 3 telefon bulunarak sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık malı satın alan 2 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

İş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeyen ekipler, Y.Ç. (49) olduğu belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.

Antalya 'da iş yerlerinden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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