Antalya'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Antalya'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde 20'den fazla iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 20'den fazla iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Saray, Şekerhane, Kadıpaşa, Cikcilli, Oba ve Kestel mahallelerinde farklı tarihlerde 20'den fazla iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.O.B, R.T, S.C.Ç. ve H.F, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Alanya ilçesinde dün jandarma ve polis bölgelerinde 20'den fazla hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:08 Kaynak: AA
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