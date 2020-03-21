Antalya'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Alanya ilçesinde dün jandarma ve polis bölgelerinde 20'den fazla hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.O.B, R.T, S.C.Ç. ve H.F, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Saray , Şekerhane, Kadıpaşa, Cikcilli, Oba ve Kestel mahallelerinde farklı tarihlerde 20'den fazla iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde 20'den fazla iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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