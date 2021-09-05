Antalya'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da 26 iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerindeki çok sayıda iş yerinden hırsızlık yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlı M.Ö'yü gözaltına aldı.

Cinayet, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından arandığı belirlenen şüphelinin, Muratpaşa ve Konyaaltı'nda 18, Alanya'da 3 ve Manavgat'ta ise 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.